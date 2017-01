Eriksen valgte Fredericia

Skive IK siger farvel til Mads Eriksen - og Mads Eriksen siger goddag til række-kollegerne fra FC Fredericia.



Det blev offentliggjort til middag, at den 24-årige fodboldspiller skifter - og Eriksen tager til det østjyske på en kontrakt, der løber for de næste halvandet år.



- Glad for at have det på plads, og glæder mig til nye udfordringer, siger Mads Eriksen, der i alt fald indtil sommer beholder sin beopæl i Skive, hvor han ved siden af fodbold også har arbejdet med pasning af en handicappet dreng.



- Jeg bliver fuldtids i Fredericia, så selv om jeg har været glade for plejejobbet, så skipper jeg det, siger han.



Mads Eriksen har spillet et meget flot efterår i Skive. Han kommer fra Ørslevkloster, hvor far Lars var en habil seriespiller i mange sæson. Sønnen spillede sine ungdomsår i Viborg og kom til Skive i 2012, hvor han har gjort gavn siden - i den sidste halve sæson som viceanfører, og krumtap i forsvaret.



