Stoholm besejrede AGF

Stoholms tophold fra 2. division brugte julepausen til at afvikle en enkelt træningskamp 29. december.



Det skete på hjemmebanen og modstanderne var AGF fra Århus, der aktuelt ligger på en 4. plads i den anden jyske 2. divisionspulje.



Århusianerne var ikke for alvor en opgave for SIF’erne, der var til start uden Nicolai Søgaard, Henrik Pinholt og målmand Nicolai Mortensen.



Men dagens gode historie var så, at Søren Henneberg efter en langvarig restitution efter hjernerystelse, var med igen og bidrog med en flot præstation og dertil hele seks mål.



Opgøret blev spillet over tre halvleg a 25 minutter og i Stopholm-truppen var som afløsere Nicklas Hornung og Nikolaj Jensen - og træner Peter Laursen var godt tilfreds med det, han så.



- Vi lavede en masse fine kontramål, og efter to lige halvlege, så trak vi fra i tredje halvleg, siger Laursen, der havde Marco Ellebæk med som »dagens gæst« i målet som afløser for Nicolai Mortensen.



- Men dagens store oplevelse var Søren Hennebergs comeback. Ham håber jeg på, kommer til at fylde meget for os i foråret, slutter Laursen.



Stoholm IF (2. div.)-AGF (2. div) 32-25



(over tre halvlege af 25 minutter)



Stoholm-målscorere: Mikkel Grønbech 7, Søren Henneberg 6, Dennis Haahr 5 (2), Martin Allentoft 5, Daniel Just 3, Kris Johansen 3, Nikolaj Jensen 1, Jakob Madsen 1, Frederik Fritsche1.



Ole Tang



tang@skivefolkeblad.dk

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her