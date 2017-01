Bent Hansen og regioner på godt og ondt

Regionsformand Bent Hansen (S) kan, som han udtrykte det her i avisen i går, »godt læse en dåbsattest«, og på den baggrund er det ikke sensationelt, at den nu 68-årige formand for Region Midtjylland har besluttet ikke at genopstille ved valget i november.



Uanset politiske holdninger vil der være enighed om, at det er en særdeles markant regional-politisk aktør, der nu varsler at ville takke af. Gennem 35 år har Bent Hansen været politisk på banen i området - og de fleste af de år som enten amtsborgmester i Viborg Amt eller formand for Region Midtjylland. Et sådant forløb får man kun med viden og engagement - og ved at være mere politisk snu end sine modstandere ...



Selv med borgerligt flertal lykkedes det ham at blive amtsborgmester, da han fik overbevist politiske modstandere til støtte - og ofte har han haft rollefordelingen på plads, længe inden stemmerne var talt op. Det var i rollen for amter og regioner, at Bent Hansen følte sig hjemme. På et tidspunkt var han også næstformand for Socialdemokratiet på landsplan, men det var i en periode, hvor intern S-uenighed var på dagsordenen, og Hansen var mere til målrettede resultater.



For Skive-egnen føltes det gennem mange år smerteligt at se, hvordan Bent Hansen og et politisk flertal skar ned på Skive Sygehus. Protesterne handlede ikke om, at Skive og andre mellemstore sygehuse skulle kunne klare alt - og skal man have en vigtig hjerte- eller kræftoperation vil vi jo alle gerne tage til Aarhus eller længere, hvis det giver den bedste behandling. Men der blev ikke i tilstrækkelig grad spillet med åbne kort, da nedskæring fulgte på nedskæring på f.eks. Skive Sygehus, og undervejs måtte man også helt urimeligt sige farvel til f.eks. en særdeles velfungerende fødeafdeling. Dertil kom så tendensen til, at der i Viborg Amts tid skulle satses på Viborg og Kjellerup - selv om Skive trods alt lå midt i amtet.



Senere viste amterne sig at være for små, og regionerne tog over - og nu er nye såkaldte supersygehuse på dagsordenen. For borgerne er kvalitet i behandlinger aldeles afgørende, og det samme er hurtig indsats både ved akutte ulykker og ved alvorlige sygdomme. Det skal blive spændende at følge, hvordan det vil gå på sygehus-området i regionen - med eller uden Bent Hansen.



Og spændende bliver det også at se, hvor lang levetid de 10 år gamle regioner vil få. Danmark er et lille land med kun godt fem millioner indbyggere. Alligevel er der tre store politisk/administrative led: Stat, kommuner og regioner. Det er meget i et lille land, og det vil uden tvivl blive et tilbagevendende tema, om kommuner og stat kan deles om regionernes opgaver - måske tilføjet særlig styring af sygehusene. Alene debatten vil så forhåbentlig skærpe den positive indsats fra regionernes side.



Når Bent Hansen gennem så mange år har fået en helt central rolle i spidsen af både amtsråd og region, skyldes det både hans dygtighed og politiske instinkt - kombineret med bemærkelsesværdig svagt modspil fra ikke mindst Venstre, der nu vil øjne en chance for et comeback. Men mon ikke Bent Hansen vil lære den forventede S-spidskandidat, Anders Kühnau, et par politiske rævestreger før valget i november...



O.D.

