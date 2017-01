Vi er her for at føre K-politik

For Det Konservative Folkeparti har 2016 været et meget begivenhedsrigt og spændende år. I februar måned 2016 fyldte Det Konservative Folkeparti 100 år. Hvis man har klaret den bedrift at leve i 100 år, er det nok fordi, man har gjort et eller andet rigtigt i livet. Man har sikkert nogle gode gener, men man har også forvaltet sine muligheder og levet sundt, for ellers var man jo ikke nået så langt, - det er almindelig logik.



Formand Søren Pape sagde i september måned 2016 i Herning, at det borgerlige Danmark skal arbejde sammen og føre borgerlig politik. Ingen af de borgerlige bør have interesse i, at vi får et valg, hvor vi måske får et resultat, som efterfølgende bevirker, at vi i hvet fald ikke kommer tættere på sunde, borgerlige løsninger til glæde og gavn for alle danskere.



Derfor glæder det os i Konservative Herning Kommune, at Søren Pape på vegne af Det Konservative Folkeparti tog imod statsministerens invitation til at deltage i drøftelser, med henblik på at afsøge muligheden for at danne en ny regering.



Det glæder os også meget, at Søren Pape var medvirkende til at tage beslutning om, at lade Det Konservative Folkeparti indgå i dannelsen af en ny borgerlig trekløveregering med markante konservative mærkesager og resultater: En grønnere klima- og miljøpolitik. - Mere tryghed for danske boligejere. - Lavere skatter for alle i arbejde. - Markant flere penge til forsvaret. - Højere straffe for personfarlig kriminalitet. - Bedre vilkår for vores erhvervsliv. - Et nyt asylsystem.



Disse, - samt mange andre, - konservative resultater er saglige og solide og de var aldrig kommet med i et regeringsgrundlag, hvis ikke Det Konservative Folkeparti selv havde påtaget sig ansvaret for at være med til at føre det ud i livet de kommende år. - Som formand for Det Konservative Folkeparti, udførte Søren Pape et meget fornemt og stilfuldt politisk håndværk under hele forløbet i forbindelse med regeringsforhandlingerne.



I Konservative Herning Kommune glæder vi os meget over, at der nu er faldet ro over det borgerlige Danmark igen. Selvom der har været meget postyr og situationen har set svær ud, har Det Konservative Folkeparti alligevel vist og været stærkt medvirkende til, at der kunne arbejdes tæt og fornuftigt sammen, når det gjaldt.



Og arbejdes sammen, det skal der nu, samt også de kommende par år. Det Konservative Folkeparti vil og skal knokle for Danmark og for danskerne, det er derfor, - vi er her for at føre konservativ politik.



Med tak for opbakningen ønsker Konservative Herning Kommune hermed alle et godt og positivt samt lykkebringende nytår, - vi bevæger os stille og roligt i den rigtige retning igen.



Med venlig hilsen



Karl Højhus Jeppesen,



formand,



Konservative Herning Kommune,



Elme Alle 3 C, 6933 Kibæk





