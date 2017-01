Alkohol og genetik

Mennesker med den arvelige genetik til sygdommen alkoholafhængighed udgør omkring 75 % af hele den danske alkoholproblematik. Når disse mennesker begynder at indtage alkohol, går der kun få år, inden de er kronisk afhængige.



Sundhedsstyrelsens 7/14 og 14/21 genstandsgrænser er farlige. Har skadet langt mere, end de har gavnet. Det er altid den første genstand, der er den farligste.



Sundhedsstyrelsen bør snart indføre en »nul-genstands-grænse« i relation til »Genetisk Afhængighed«. Det vil forbedre de massive alkoholproblemer i Danmark væsentligt.



»Tørstige« politikere og alkoholindustriens magtfulde lobbyister vil kraftigt modarbejde sådanne tanker.



Inden en alkoholbehandling bør det nøje vurderes, om det drejer sig om »Genetisk Afhængighed« eller »Social Indtagelse«.



»Genetisk Afhængige« forsøger gang på gang at »lære« at drikke »kontrolleret«. Det mislykkedes stort set hver gang. De kan ikke »lære« at drikke »kontrolleret«. Hvis de vil have et godt liv med sig selv, ægtefælle og børn, er der kun én mulighed. Et totalt AlkoStop. Søg de sygdomsorienterede, biokemiske behandlingstanker.



Når »Genetisk Afhængige« tager den første genstand, kan de ikke stoppe. De fortsætter med deres selvdestruktive druk. Drikketrang er stærkere end viljestyrke.



Mogens Moos,



Alkoholterapeut,



Møllevangen 10 A,



Bønnerup Strand,



8585 Glesborg

