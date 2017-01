Når Allan Rasmussen om lidt stopper som slagter hos Rema 1000 på Holstebrovej i Skive, er fremtiden for den populære slagter stadig uvis.



Siden han fik beskeden tilbage i august, har han undersøgt markedet, og han har i flere måneder været på udkig efter steder, hvor han kan fortsætte sit slagtervirke.



Lige indtil mandag så det ud til, at Allan Rasmussen havde fået fremtiden på plads som slagter i Dagli’Brugsen i Balling.



Men det projekt er netop blevet skudt ned.



- Jeg har lige fået besked på, at der ikke er midler til at starte en slagterafdeling op, så det er jeg lidt trist over, for det havde jeg virkelig sat næsen op efter, fortæller Allan Rasmussen.



Brugsuddeleren i Balling, Mikkel Janum, bekræfter interessen for Allan Rasmussen, men ellers vil han ikke uddybe, hvorfor Dagli’Brugsen ikke i denne omgang får en slagterafdeling.



- Det er rigtigt, at vi har snakket om det, men nu har vi lukket projektet ned. Og det betyder også, at vi generelt har droppet vores tanker om at få en slagterafdeling i butikken - i hvert fald lige foreløbig, siger Mikkel Janum.



Allan Rasmussen, der til daglig bor i Hvidbjerg, er derfor stadig i syv sind omkring fremtiden.



- Som det ser ud lige nu, så stopper jeg. Men helt præcist hvad der så skal ske, det ved jeg ikke, lyder det fra slagteren.



