Jeg nøjes med et »på gensyn«

Hvis man kigger på den aktuelle vinterpause-stilling i fodboldens 1. division, så ligner det et skridt nedad rangstigen, at den hidtidige SIK’er, Mads Eriksen, i foråret tørner ud for FC Fredericia.



Skive holder vinter på rækkens fjerdeplads, østjyderne er nr. 10 - men i virkelighedens verden, så er Fredericia »storebror«, og har en trup af fuldtidsproffer, hvor det modsatte er tilfældet i Skive.



Mads Eriksen erkender dog, at det var efter overvejelser, at han tog imod tilbudet - også fordi han havde kontraktudløb i Skive, og her var det svært at få de økonomiske ender til at nå sammen.



- Jeg er glad ved, at jeg har fodboldfremtiden på plads, og Fredericia er en spændende klub med potentiale, siger 24-årige Eriksen, der gjorde mange af sine ungdomsår i FK Viborg, kom til Skive IK i 2012 - og har været her siden, kun afbrudt af enkelte længere skadesperioder.



Parterne har indgået en aftale for de næste halvandet år - og de første måneder beholder Eriksen sin bopæl i Skive, til gengæld opsiger han et plejejob for en 10-årig dreng, som han har passet i et antal timer ugentligt.



- Det er vel en måneds tid siden, at jeg første gang hørte om Fredericias interesse, og nu er tingene så på plads. Jeg glæder mig naturligvis, selv om det også vil være vemodigt at takke af i SIK - jeg vælger at sige på gensyn. Sådan er vilkårene i denne branche, siger Eriksen, der har en studentereksamen som baggrund.



I Fredericia bliver Mads Eriksen holdkammerat med Anders Hostrup, som rejste fra Skive IK som topscorer, men nu oftest varmer bænk i det østjyske.



De to kom i 2012 samtidigt til SIK fra hhv. Viborg FF og fra SønderjyskE - og »genforenes« nu altså.

