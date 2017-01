Sæt grænsebom for terroristerne

Det er i stor udstrækning blevet forbigået i tavshed, at den formodede tunesiske terrorist Anis Amri, som styrede en lastbil ind i en menneskemængde i Berlin og dræbte 12 uskyldige mennesker, så let som ingenting kunne sætte sig i et tog og rejse via den franske by Lyon til Milano i Italien, hvor politiet helt tilfældigt rendte på ham i forbindelse med en trafikkontrol og fik ham uskadeliggjort.



Grunden til, at der ikke bliver talt højt om det, er naturligvis, at Schengen-samarbejdet og de åbne grænser er hellige og ikke må antastes. Det grænseløse Europas ideologi er vigtigere for EU-eliten end almindelige europæeres sikkerhed, og i stedet ønsker man at satse på yderligere overvågning af det offentlige rum. Men ville det ikke være bedre at klare en del af den overvågning ved grænsen?



Man er i øjeblikket ved at kortlægge tuneserens færden både før og efter det feje angreb på et julemarked, og efterhånden står det klart, at terroristen var et produkt af europæisk slaphed. Dels fordi han ikke blev tilbageholdt, efter at han var blevet udvist af Tyskland, dels fordi han så let kunne bevæge sig rundt i Europa efter terrorangrebet i Berlin.



Anis Amri kom til Europa som såkaldt bådflygtning i 2003 og kvitterede for gæstfriheden ved at lægge en kølvandsstribe af kriminalitet bag sig fra første færd – blandt andet i Italien, hvor han blev idømt en fængselsstraf. Men det forhindrede ham ikke i efterfølgende at søge asyl i Tyskland. Hvornår indser Europas magthavere, at det her er alvor? Hvornår skrider EU til handling og sikrer de ydre grænser? Hvornår sikres borgerne den tryghed og sikkerhed, som de har krav på?



Opskriften er sådan set ret enkel: Det skal ikke længere være muligt for flygtninge og migranter uden papirer at begive sig til Europa. Alle skal kontrolleres, og deres identitet skal fastslås, inden de får adgang til EU. Det skal ikke længere kunne betale sig for migranter at bortskaffe personlige papirer i håbet om, at det giver adgang til asyl. Personer uden identitetspapirer skal grundlæggende kun kunne få deres sager behandlet uden for EU – i nærområderne. Det er mit håb, at den erkendelse vil brede sig i 2017.



Jørn Dohrmann,



MEP,



Dansk Folkeparti,



Drenderupvej 30,



6580 Vamdrup

