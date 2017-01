Finansskat er et giftigt kinderæg

De fleste af os kan nok blive enige om, at det ville være dejligt med lavere skatter på arbejde og lavere afgifter på de varer, vi køber. Hvorfor så ikke bare flytte skatten over på finansielle transaktioner og lade finanssektoren betale mere af gildet? Sådan lyder det af og til fra venstrefløjen. Senest har SF foreslået, at Danmark skal tilslutte sig den europæiske skat på finansielle transaktioner, det såkaldte FTT-samarbejde.



En skat på finansielle transaktioner kan virke som et skattemæssigt kinderæg. Man kan straffe bankerne for finanskrisen, sikre verden mod en ny finanskrise og samtidig skaffe statskassen et hurtigt provenu.



Men det er et kinderæg med en giftig overraskelse indeni. For en skat på transaktioner vil ikke kun skade finanssektoren eller de store investorer. Den vil tværtimod belaste økonomien i helt almindelige danske virksomheder og gøre danske borgere og pensionsopsparere fattigere.



Finansskatten vil i første omgang hæmme handlen med aktier og begrænse de danske virksomheders muligheder for at tiltrække investeringer. Derfor kan vi forvente, at aktiehandlen i stedet ryger til Storbritannien eller Sverige. Samtidig bliver danske investeringsinstitutter uattraktive at investere i, og det bliver mindre fordelagtigt at notere nye virksomheder på den danske fondsbørs, fordi der er udsigt til en lavere aktiekurs her end på børsen i Stockholm.



Der vil altså være færre penge til rådighed i de danske finansielle markeder. Det vil gøre det dyrere at optage lån for både borgere og virksomheder, hvilket igen vil give os dyrere boliger og varer. Almindelige menneskers pensionsopsparinger kan blive ramt i form af lavere afkast, og det provenu, som politikerne har sat næsen op efter, vil efter alt at dømme blive markant mindre end de 7 mia. kr., som SF regner med.



Både den tidligere og nuværende regering har holdt sig ude af FTT-samarbejdet, fordi man ved, hvor hurtigt dele af den finansielle sektor og al aktiehandel kan flytte til udlandet.



Men det er stærkt bekymrende, at også Socialdemokratiet nu er blevet varme fortalere for finansskatten, og at de Radikale samtidig er blevet mindre klare i spyttet på området.



Fra erhvervslivets side kan vi kun advare kraftigt mod at lade Danmark tilslutte sig den europæiske finansskat. Selv om kinder-ægget kan se fristende ud, er der stor risiko for, at det vil medføre mindre aktiehandel, færre børsnoteringer og dermed lavere vækst. Og det vil gå ud over os alle.



Jacob Ravn,



skattepolitisk



chef i Dansk Erhverv,



