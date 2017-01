Første skoledag to gange om året

- Godmorgen Clara. Velkommen i skolen.



Med et fint flag bød skole- og dagtilbudsleder Inga Kaastrup, Ørslevkloster Børneunivers, onsdag morgen fem-årige Clara velkommen på den lille nye skoleelevs første skoledag - et halvt år tidligere end resten af årgangen, der først begynder efter sommerferien.



Den lille skole i Ørslevkloster gør som den eneste skole i Skive Kommune forsøg med rullende skolestart og tager imod nye elever på 0. årgang både i august og januar. Skolederen ser rullende skolestart som en oplagt mulighed i forhold til Skives nye målsætning om, at det skal være slut med skoleudsættelser fra skoleåret 2018/2019.



- Vi har nu haft rullende skolestart som en toårig forsøgsordning, og vi har haft flere, der startede før tid, end der ventede. Jeg synes, det er helt oplagt med rullende skolestart, fordi det er en måde, hvor man tilgodeser mange. Det, at Clara nu starter i skole i januar, giver plads i økonomien til, at en kan vente et halvt år - hvis man skal gøre det op i penge, siger Inga Kaastrup.



