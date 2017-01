Ny besøgsrekord i KCL

483.027.



Så mange gange i løbet af 2016 kom en gæst til Kulturcenter Limfjord (KCL) i Skive.



Det svarer til en fremgang i besøgstallet på 16 procent.



Gæsterne kan være kommet til møder, konferencer, forskellige former for idræt - primært til håndbold. Eller gæsterne har dyrket motion i KCL Badeland og motion, og flere end 100.000 af gæsterne har været i Cinema3 eller oplevet de mange koncerter og shows, der har været opført i løbet af året.



- Med 483.027 besøgende har vi god grund til at være både tilfredse - men ikke mindst ydmyge. Der er faktisk kun ganske få kongres- og kulturcentre i Danmark, der har tilsvarende høje besøgstal, så det forpligter naturligvis.



Det siger administrerende direktør for KCL, Bent Mølgaard.



Han forventer et tilsvarende aktivitetsniveau i centret i 2017.



- Vi vil gøre os ekstra umage for at leve op til såvel vore gæsters som arrangørers forventninger, og heldigvis kan vi konstatere, at langt de fleste af vore mødearrangører kommer tilbage, og det bekræfter os heldigvis i, at KCL er det naturlige samlingspunkt i hele det nordvestjyske område og hele Skiveegnens fælles mødested, siger Bent Mølgaard.

