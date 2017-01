Haveaffald udløste brandalarm

Skive Kommunes Brandvæsen blev kaldt ud til en villabrand i Breum onsdag eftermiddag, men det viste sig at være haveaffald, der blev brændt af.



- Der var en, som troede, der var ild i huset, men da vi kom frem, viste det sig bare at være afbrænding af haveaffald, fortæller indsatsleder Jesper Ørum.



Brandmændene modtog alarmen klokken halv to.

