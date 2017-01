Amerikanske Matthew er vild med jobbet hos Skov A/S

Han har endnu ikke fået styr på »rød grød med fløde«, men han begynder så småt at have lidt styr på nogle danske ord og tager dansktimer, så han hele tiden bliver bedre. 27-årige Matthew Hicks har taget turen fra studiebyen Athens tæt på Atlanta i Georgia i det sydlige USA til Glyngøre for at arbejde hos klima- og ventilationsvirksomheden Skov A/S.



Det er et spring fra en by med flere end 100.000 indbyggere til en by med godt 1500 indbyggere, og så er det ikke mindst et kulturspring fra en amerikansk sydstat til lille Danmark.



- Jeg ledte ikke efter arbejde uden for USA, og jeg havde ikke planer om at flytte derfra. Måske ville jeg flytte et par stater, siger Matthew Hicks.



Alligevel har han siden 2. september været ansat hos Skov, der udvikler og producerer klimaløsninger til svine- og fjerkræstalde, og det er især det sidste, Matthew Hicks har styr på. Han er nemlig civilingeniør og har en master i videnskab om fjerkræ, og dermed er han nærmest selvskrevet til jobbet som systemudvikler i Glyngøre, hvor han skal være med til at udvikle forskellige systemer, så de virker mest optimalt på forskellige typer af fjerkræfarme.



- Jeg har specialiseret mig i styring og ventilering af fjerkræ, så med min baggrund var jobbet perfekt. Så jeg tænkte: Hvorfor ikke, fortæller Matthew Hicks.



- Jeg har også altid gerne villet se Europa, og jeg lader mig ikke begrænse af, hvilket sted det er, selv om jeg måske godt vidste, at det kunne blive hårdt. Jeg kan godt lide udfordringer, siger han.



Matthew Hicks fik tippet om jobbet hos sin vejleder på universitetet, og samme vejleder kontaktede Lars C. Sørensen, der er chef for systemudviklingsafdelingen på Skov, og som han kendte fra tidligere.



- Han spurgte, om vi havde en ledig plads til Matthew. Vi måtte først lige finde ud af, hvad der var Matthews intention, om han ville komme til Danmark, eller hvad han havde tænkt sig. Så ved den første samtale spurgte vi, hvor han forventede at arbejde, og han svarede »Jeg vil arbejde hvor som helst,« fortæller Lars Sørensen og sender et smil til Matthew Hicks.



Skov A/S har fået en bonus ved at ansætte Matthew Hicks, for han kender en masse til det amerikanske fjerkræmarked og hele den amerikanske landbrugskultur. Det er en stor fordel at have sådan en mand i huset, hvis man gerne vil have en fod inden for på det gigantiske potentielle marked, der ligger der. Derfor er det også planen, at Matthew Hicks skal med, når Skov skal på messe i USA for at vise, hvad Glyngøre-virksomheden kan.

