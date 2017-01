Sikkert genvalg til Kirkegaard som borgmesterkandidat

Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard blev uden modkandidater genvalgt, da Venstre skulle vælge spidskandidat til kommunalvalget i Skive Kommune i november i år.



Valgmødet fandt sted i Skive Theater. Godt 80 af Venstres omkring 550 medlemmer i Skive Kommune deltog.



- Bestyrelserne i Skive-Venstre, byrådsgruppen og vores regionsrådsmedlem var alle enige om at anbefale dig, Peder Christian, som vores borgmesterkandidat. Det kunne vi gøre, fordi du med din flid og dygtighed og en forunderlig evne til at få gennemført politik i samarbejde med alle omkring dig har gjort dig til den naturlige leder af Skive Kommune. Det tog vores medlemmer til efterretning. Vi er alle stolte af dig og vil gøre, hvad vi kan, for at få dig genvalgt som borgmester i Skive Kommune. Stort tillykke, sagde Kenneth Enggrob, formand for Venstres vælgerforening i Skive Kommune.



Efter valget orienterede Peder Christian Kirkegaard forsamlingen om Skive Kommunes tilstand nu og om kommunens planer for 2017.



Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen, gav et kort oplæg om situationen på Christiansborg.



Carsten Kissmeyer, Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Midtjylland i november, gav også et oplæg under valgmødet.

