Opholdssted i Sahl er begæret konkurs

Det socialpædagogiske opholdssted Under Uret i Sahl har ikke altid været populært på byens øvrige matrikler.



Nu er stedet taget under konkursbehandling, og endnu er det uvist, om der fortsat vil blive drevet opholdssted på adressen på Skovbrynet.



Under Uret åbnede i 2008 i bygningen, hvor Sahl Hvilehjem tidligere blev drevet. Under Uret er drevet for adfærdsvanskelige børn og unge op til 18 år.



Med planer om at etablere et kursuscenter for erhvervsvirksomheder købte Peter Wager et par år tidligere ejendommen, der fordeler sig på knap 1500 kvadratmeter og rummer 16 værelser. Opholdsstedet blev en realitet, da det blev udlejet til Johnny Kolding Godskesen, som lejede sig ind med planer om at oprette netop et opholdssted for adfærdsvanskelige unge. Johnny Kolding Godskesen begyndte som leder med Peter Wager som stedfortræder i en personalegruppe, der bestod af 12 personer. joan

