VIDEO: Vandet nærmer sig igen fiskerhusene

Anden og tredje juledag krøb vandet langt over kajkanten i jollehavnen på Skive Havn.



Nu nærmer vandet sig igen fiskerhusene i den sydlige ende af havnen.



Det viser en video, som Skive Folkeblad har fået tilsendt af en læser, der i onsdag formiddag gik en tur på havnen.



»Måske nogen skulle gøre noget, så det ikke går som med Urd,« skriver læseren.



Ifølge havnefoged Niels Peter Olesen er der dog ikke udsigt til problemer med vand på havnen.



»Ifølge prognoserne kommer vandet ikke en gang over en meter (over normalen, red.), og med den vind, der er, bliver det ikke et problem for os ,« siger havnefoged Niels Peter Olsen, som ikke har noget med firskerihavnen eller fiskerhusene at gøre.

