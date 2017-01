Opereret efter soloulykke: 56-årig bilist i kritisk tilstand

En 56-årig mand fra Lemvig er i en kritisk tilstand efter en eneulykke mandag aften ved 19-tiden på Hvidemosevej ved Gl. Rønbjerg. Tirsdag omkring klokken 16.30 blev han opereret i Aarhus, og resultatet af operationen kendes endnu ikke, oplyser lokalpolitiet i Skive.



I første omgang mente man ikke, at manden var kommet så alvorligt til skade, men det viste sig, at han havde fået en blødning i hjernen. Om hjerneblødningen skyldes ulykken eller måske tværtimod er en medvirkende årsag til ulykken vides ikke.



I hvert fald kørte bilen af vejen og i grøften og endte med at køre ind i et træ.



Der var glat på stedet, og den 56-årige er ifølge politiet sigtet for at køre bil påvirket af både spiritus og stoffer. I forlommen på højre fordør i bilen blev der yderligere fundet 25 gram hash.



Årsagen til ulykken er altså ikke helt klar.



- Det har desværre udviklet sig tragisk, når vi kan konstatere, der har været en hjerneblødning, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: