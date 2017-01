Mens Syddanmark frygter oversvømmelse: Lavere vandstand i Skive end i juledagene

I det sydøstlige Danmark forbereder de sig på en »hundredårshændelse« med vandstande op til 1,8 meter over normalen.



Byerne ved den vestlige limfjord ser til gengæld ud til at slippe nådigt i denne omgang.



Vandstanden i Skive blev mellem klokken tre og fire natten mellem tirsdag og onsdag målt til 86 centimeter over normalen, hvorefter den faldt.



Det vil den ifølge prognoserne gøre frem til onsdag eftermiddag, hvor den atter vil stige. Den ventes dog kun at stige til 77 centimeter over normalen mellem 15 og 16 onsdag eftermiddag, viser DMI’s beregninger.



Da vandet pludselig begyndte at stige op til fiskerhusene på fiskerihavnen i Skive anden juledag var vandstanden godt over 90 centimeter.



Næste morgen var den oppe på 1,7 meter over normalen, og det betød, at dæmningen på Ny Viborgvej blev oversvømmet.

