SfH-træner tilfreds: Ingen har skadet fingre eller øjne...

Årsskiftet er en risikabel tid for unge mænd - men i Skive fH kan træner Ole Bitsch glæde sig over, at ingen fra hans 1. divisionstrup har dummet sig i forhold til diverse nytårsskyts.



- Nej, så kloge er de. De har nok drukket lidt mere champagne end ellers og fået et par stykker kransekage - ellers er det disciplinerede folk, roser Bitsch, som allerede 2. januar samlede staben første gang.



- Vi var også samlet mellem jul og nytår - mest for lige at hilse på, men der blev også svedt og arbejdet i motionsrum mv. I det daglige vil vi jo gerne holde fokus på bolden og restituere mellem kampene. Når der så er en kamppause, så er muligheden der for at lægge lidt ekstra på fysikken og konditionen.



Kun Daniel Guldsmed var bevilget lidt ekstra frihed grundet et besøg i USA - men han er hjemme igen, og den brækkede næse generer stort set ikke mere.



Næste Skive fH-opgave er en udekamp mod Lemvig/Thyborøn 13. januar - i forlængelse af at Skive vandt den første kamp mod samme modstander, i Skive, med 28-27.



- Jeg har stadig ondt af Lemvig/Thyborøn-spillerne, fordi de mistede 6 point ved skrivebordet - efter at have vundet kampene på banen. Her og nu ligner de jo et hold, der skal spille om nedrykning, men i virkelighedens verden har de styrke til at byde alle trods i den sjove ende - og derfor går vi også til den opgave, som om det var en fuldgyldig topkamp. Men vi glæder os også - og jeg synes, at vi er, hvor vi skal være.



Tirsdag var Skive-mandskabet også træningssamlet - det skete i Viborg.

