Det er koldt derude

Sidst på ugen falder temperaturen i Baia Mare og Copaceni i Rumænien ifølge DMI til under minus 20 grader! Så var det godt, vi nåede at få sendt mere end 400 sække med genbrugstøj og -sko, varme dyner og tæpper, senge og meget, meget mere derned midt i december.



Tak til de mange, mange mennesker der har doneret og hjulpet på forskellig vis for at få tingene godt af sted. Har I lyst, kan I se billeder fra modtagelsen dernede på hjemmesiden www.craica.dk.



Godt nytår



og venlig hilsen



Ivan Andersen,



foreningerne Copaceni.dk



og Craica.dk,



Åbakken 36,



Krejbjerg,



7860 Spøttrup

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her