Rasmus Bjerg før koncert i Skive: »Jeg er spændt, men ikke nervøs

Skuespilleren Rasmus Bjerg har de seneste dage opholdt sig i Skive for at øve sig på en stribe nytårskoncerter med Prinsens Musikkorps, der har musikhus på Skive Kaserne.



Prøverne blev afsluttet torsdag.



Fredag aften har Prinsens Musikkorps’ nytårskoncert premiere i Thisted, og fredag den 20. januar gives koncerten i Kulturcenter Limfjord i Skive.



Rasmus Bjerg glæder sig til at optræde med det anerkendte orkester.



- Det er første gang, jeg skal prøve at synge med sådan et orkester. Jeg var ikke i tvivl om, jeg ville gribe chancen, da jeg fik den, fortæller han.



Rasmus Bjerg blev kontaktet af Prinsens Musikkorps’ dirigent René Bjerregaard Nielsen. De to har arbejdet sammen før - blandt andet, da Rasmus Bjerg i 2014 gav nogle julekoncerter sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester.



Rasmus Bjerg blev færdig som skuespiller fra Statens Teaterskole i 2000. Siden har han arbejdet på Det Kongelige Teater og haft en lang række roller på teatre, i tv og på film.



Han stammer fra Vester Nebel ved Egtved, og han tog studentereksamen i Kolding, hvor han blev engageret i amatørteater.



- Jeg er spændt, men ikke nervøs, før koncerterne med Prinsens Musikkorps. De bringer mig på udebane i forhold til min komfortzone, men det er meget sundt at komme, siger Rasmus Bjerg.



Nytårskoncerten vil også blive givet i mindre byer i Jylland.



- Det bliver godt at komme ud i små byer for at give koncert. Her er publikum ofte taknemmelig for det, man kommer med, på en anden måde end publikum i store byer med et stort udbud af kulturelle oplevelser, lyder det fra Rasmus Bjerg.



René Bjerregaard Nielsen beskriver det som et scoop, at det er lykkedes Prinsens Musikkorps at engagere Rasmus Bjerg.



- Jeg har altid beundret Rasmus for hans fantastiske humor, store opfindsomhed og ikke mindst hans udprægede musikalitet, siger René Bjerregaard Nielsen.

