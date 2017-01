Sur tur i svømmeren: Tyv rendte med badebukserne

En 20-årig mand skal ud og købe et par nye badebukser, inden han næste gang skal en tur i svømmehallen.



Den 30. december fik han nemlig stjålet sin taske fra et omklædningsrum i Kulturcenter Limfjord på Skyttevej.



Deri lå hans badebukser sammen med et par B&O Play-høretelefoner, et håndklæde og lidt tøj, som tyven altså også fik med.



I første omgang havde han glemt tasken, og da han vendte tilbage, havde nogle fjernet tasken.



Tilsammen er der tale om værdier for 2400 kroner, oplyser lokalpolitiet i Skive.

