Unge i Midt- og Vestjylland har fået lettere ved at finde en læreplads indenfor byggeriet. Det fortæller formand i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Niels Hansen, Skive.



En optælling fra oktober 2016 viser, at der var blevet lavet 1220 aftaler mellem byggevirksomheder og elever i Region Midtjylland.



Det svarer til en fjerdedel af alle aftaler om lærepladser, der blev lavet på landsplan, og er 48 flere aftaler end samme tid forrige år.



- Det afspejler, at vi er en region med en fornuftig vækst og samtidig har en meget sund byggebranche med gode traditioner for at tage lærlinge ind, siger Niels Hansen.



Han henviser til, at en pæn stigning i danskernes privatforbrug samt større byggerier - som det nye regionshospital i Viborg - er med til at puste til optimismen rundt omkring i lokale håndværksvirksomheder.



- Mange virksomheder kan først rigtig mærke nu, at krisen er ovre. Det kan de, fordi danskerne igen begynder at investere i deres hjem, ligesom at der bliver købt og solgt flere huse, hvilket også betyder mere renovering. Og så tør flere mindre virksomheder tage lærlinge ind, siger han.

