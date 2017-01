Yousee kontakter politiet: Nedbrud var sabotage

Efter en omfattende undersøgelse internt i TDC Group vurderes det, at det landsdækkende tv-nedbrud nytårsaften skyldes en bevidst skadelig handling begået mod YouSee.



Nytårsaften blev YouSee, der er en del af TDC Group, udsat for et alvorligt tv-nedbrud. Mere end en million kunder blev ramt af fejl, og søndag aften fik de sidste kunder tv-signalet tilbage. Siden nytårsaften har en intern task force gennemgået og analyseret fejlen. Fejlen opstod i det udstyr, som YouSee bruger til at distribuere tv-signalerne.



- Denne hændelse har siden i lørdags berørt os alle i TDC Group. Vi har arbejdet på højtryk for at genetablere tv-signalet og undersøge hændelsesforløbet, og mange medarbejdere har tilsidesat deres ferie for at hjælpe. Der har været mange spekulationer om årsagen til nedbruddet. Vi har ikke ønsket at bidrage til spekulationerne, så længe analyserne var i gang, siger koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group.



- Efter en omfattende undersøgelse af sagen, herunder med involvering af eksterne eksperter, har vi nu et klart billede af, hvad der er sket. Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere, siger Pernille Erenbjerg.



Nedbruddet nytårsaften vedrører udelukkende distribution af YouSees tv-signal.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: