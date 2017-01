Damolin solgt til fransk mineralgigant

»Damolin er altid til salg«.



Det fastslog direktør Søren Klitskov i oktober over for Skive Folkeblad.



Nu er virksomheden, der har stolte traditioner på Fur og Mors, solgt.



De nye ejere er det franske, børsnoterede selskab, Imerys.



Søren Klitskov vurderer, at konstellationen i det nye ejerskab giver gode fremtidsmuligheder for den lokale virksomhed.



- Det er en unik mulighed for Damolin-gruppen at ekspandere den industrielle anvendelse af moleret gennem Imerys produktudviklingssystemer og salgsorganisation, siger Søren Klitskov i forbindelse med ejerskiftet.



Det franske selskabs varegruppe er mineraler, og ifølge direktøren fra Fur er Imery blandt verdens førende inden for mineralbaserede specialløsninger til industrien.



Selskabet har en årlig omsætning på 30 milliarder danske kroner, og antallet af medarbejdere tæller 16.000.



Den nye ejer laver produkter til en række sektorer inden for industri og byggeri, og Søren Klitskov omtaler Imerys som et selskab, der har »stor viden om anvendelsesmåder, stor videnskabelig ekspertise og teknologisk know-how« samt mineral-ressourcer verden over.



- Med denne overtagelse bliver Damolin-gruppen en del af Imerys globale netværk inden for mineral-industrien, siger direktøren fra Fur.



Imery arbejder i mere end 50 lande, men købet af Damolin er selskabets første investering i Danmark. Søren Klitskov siger:



Damolin A/S har godt 160 medarbejdere, hvoraf de 105 er ansat på Fur og Mors. På en fabrik i Frankrig er der 35, mens antallet af medarbejdere på Damolin A/S’ fabrik i Tyskland er 22.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: