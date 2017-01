Ved hvert transfervindue har Jesper Larsen det som et barn, der står foran en slikbutik, men kun har småmønter med i lommen.



Sådan er det at være sportsdirektør i en klub som Skive IK, hvor økonomien ikke er baseret på hverken Guldkarameller eller Guldbarrer.



Men i år er det måske også godt det sammen, at der ikke er råd til at plukke fra alle hylder. I efteråret har SIK’erne nemlig levet højt på fællesskab og holdånd, og det er ikke noget, der er garanti for at kunne holde fast i, hvis man fylder sin slikpose op med individualister.



SIK går ind til foråret med en næsten intakt førsteholdstrup. Væk er kun Mads Eriksen, som er skiftet til FC Fredericia - og så er der gensyn med Mikkel Frankock og Christoffer Østergaard, som begge var skadede en stor del af efteråret, samt Mikkel Mortensen og Emil Zetterquist, som vender tilbage fra ophold i henholdsvis Holstebro og Norge.



De to sidstnævnte er begge angribere og får en måneds tid til at vise sig frem for træner Kim Kristensen, inden der tages en beslutning om, hvorvidt de skal indgå i planerne.



prøvespillere SIK indleder træningen på tirsdag. Her vil der ifølge Jesper Larsen dukke nogle prøvespillere op, og iblandt dem folk, som potentielt kan fylde det hul i truppen ud, som Mads Eriksen har efterladt sig.



Først og fremmest kigges der internt i klubben efter kandidater, men vurderes de endnu ikke stærke nok, skal Larsen se på, hvad det er muligt at tage med ud af slikbutikken. Eller om man helt skulle lade slikket være, fordi kroppen har det bedst uden.



- Nogle gange kunne det da være sjovt, hvis man havde masser af midler, for der går mange gode spillerer rundt, som ikke har noget, siger han.



- Jeg har fået henvendelser fra spillere, hvor jeg - når de har sagt deres navn - godt ved, det ikke bliver til mere end en snak i telefonen. Det er folk, som ville være potentielle topspillere i 1. division, men ikke nogen, vi kan finde pengene til.



- Men spørgsmålet er også, hvad de ville kunne tilføre holdet, for vi værner om vores kollektiv. Jeg ser, at nogle klubber bider på og smider penge efter gode individualister, men jeg ved ikke, om det er en rigtig strategi.



- Vi har det udgangspunkt, at vi tager fat om de spillere, vi har, og ikke kigger på dem, vi ikke har. Vi har en træningskultur og et miljø, vi værner om, og det behøver ikke være de bedste individualister, vi får tilført, for det er vigtigt, at hele holdet fungerer.



stort potentiale Jesper Larsen er rigtig glad for den trup, han har. Den er ung og med et fortsat stort udviklingspotentiale. Og den er skruet sådan sammen, at ingen er uundværlige. Det gælder også Mads Eriksen, understreger sportschefen, der selv fortsætter i rollen som assistent i foråret.



- Mads Eriksen er dygtig, men ikke uundværlig. Christoffer Østergaard står som den naturlige til at overtage hans plads efter sin skade, og vi har flere andre i truppen, så vi er dækket godt ind, siger Jesper Larsen.



I puljen af prøvespillere i næste uge vil der også være andet end forsvarere. Trods den fine fjerdeplads har angriberne ikke scoret voldsomt mange mål - men Jeppe Mogensens fem kasser har stort set alle været uhyre vigtige og har sikret 3 point. Og selv om Andreas Kock endnu ikke har scoret, er han med sin pågåenhed og sine driblinger et talent, som i Jesper Larsens øjne måske bare skal have lidt længere tid.



- Med den spillestil, vi gerne vil praktisere, med hurtige omstillinger, er han skræddersyet til vores trup, siger han.