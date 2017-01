Tiden er ikke til lønforhøjelse

Regeringen har bestemt,at borgmesteren skal have en lønstigning, den beslutning har byrådet ingen indflydelse på, og det er vel rimeligt nok, at hvad der ligger langt ud over et fuldtidsjob lønnes derefter. Selvom jeg er politisk uenig med vores borgmester, anerkender jeg det store arbejde, han gør for Skive Kommune.



Når det er sagt, synes vi i SF ikke, at det berettiger resten af byrådet til at give sig lønforhøjelse. Den ide er ikke vokset i SF’s baghave. Det kan vi ikke forsvare set i lyset af, at alle andre områder inden for det offentlige har været udsat for betydelige nedskæringerbåde af regering og vores byråd.



En udgift på en lille million til forhøjelse af vederlagene for at sidde i byrådet, kunne gøre langt mere gavn i nogle af de institutioner, som i mange år er blevet pålagt at spare mindst 2 procent af deres budget årligt bl.a. til fremme af effektiviteten.



Man kunne godt få den tanke, om det også ville være effektivitetsfremmende, hvis honoraret til byrådspolitikerne blev udsat for den samme besparelse hvert år.



Midlerne til forhøjelse af byrådspolitikerne vederlag ville gøre mere gavn, hvis den blev brugt til ældre, handicappede eller børne-og skoleområdet.



At være folkevalgt er jo en tillidserklæring fra en gruppe borgere og ikke et lønarbejde, som kan måles ud i forbrugt tid. Det er forhåbentlig først og fremmes drevet af et politisk engagement, hvor tabt arbejdsfortjeneste, burde gives udfra, hvad en faglært lønarbejder i gennemsnit tjener.



Set i lyset af de mange besparelser, som er gennemført på det offentlige område, finder SF det upassende, at byrådet bevilger sig selv lønforhøjelse i denne valgperiode.



Det kommende byråd kan jo så tage stilling til, hvad de finder rimeligt.



På vegne af SF i Skive



Frits Laursen,



Kongehøjvej 5,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her