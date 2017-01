Erhvervsindsats i Skive

Flere kommer i arbejde, virksomhederne har igen opgaver i ordrebogen og antallet af lærepladser stiger. Alt tyder på, at det går den rigtige vej i Midt- og Vestjylland, og alt tyder da heldigvis også på, at det fortsætter i 2017. Den vækst, der allerede er i gang i vores lokalområde, vil Erhvervsministeriet gerne hjælpe på vej ved at iværksætte en særlig erhvervsindsats, der skal være med til at støtte op om blandt andet etableringen af erhvervsparken »Green Lab Skive«.



Jeg glæder mig over, at erhvervsminister Brian Mikkelsen også ser mod Jylland og har set vores gode projekt. Det er et stort projekt med et stort potentiale, og jeg vil derfor gerne kvittere for, at ministeren vil være med til at sikre, at projektet kommer godt fra start. Jeg er sikker på, at erhvervsparken fremadrettet kan skabe både arbejdspladser og vækst til regionen.



Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland ser frem til indsatsen og samarbejdet.



Niels Hansen,



formand for



Dansk Byggeri



Midt- og Vestjylland,



H.C. Ørsteds Vej 16A



7800 Skive

