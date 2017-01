Halvdelen af din løn går til staten

Vi betaler rigtig mange penge i skatter og afgifter her i Danmark. En del glemmer nok, at vi ikke kun betaler skat af vores løn, men at der også går en hel del til afgifter. Drikker du kaffe, så betales der 9,59 pr. kilo. Ryger du cigaretter, så er mere end halvdelen af cigaretpakkens pris afgifter. Er du glad for mandler i skal, så skal der betales 18,31 kroner pr. kilo til staten. Det er faktisk sådan, at en servicemedarbejder eller en kasseassistent betaler cirka halvdelen af sin løn i skatter og afgifter – også selvom der måske kun står 23 på trækprocenten. Og hvis du tjener mere, så skal du aflevere en endnu større del af din løn til staten.



De høje skatter og afgifter er et problem for Danmark og danskerne. For de skader ganske enkelt vores konkurrenceevne. Når vi har et af verdens højeste skattetryk, så betyder det, at udenlandske virksomheder har en konkurrencefordel i forhold til danske. Det betyder også, at vi får færre udenlandske investeringer inden for eksempelvis forskning, udvikling og innovation. Vi har en lille og åben økonomi, og derfor er det nødvendigt, at vi har en konkurrencedygtig selskabsskattesats. Det er afgørende, at skatten sænkes både for personer og virksomheder, og at også afgiftstrykket nedbringes.



Hvis ikke det sker, så vil vi vedblive med at have en svagere konkurrenceevne, og det betyder lavere vækst og tab af arbejdspladser i Danmark.



Jacob Ravn,



skattepolitisk chef



i Dansk Erhverv,



Århusgade 8,



2100 København Ø

