De Radikale vil have 32 nye pædagoger i Skive

Radikale Venstre vil have flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer.



Partiet vil give kommunerne penge til at ansætte flere pædagoger, så de har mulighed for at prioritere mindst to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.



- Børn er vores fremtid. Vi vil hæve pensionsalderen tidligere for dem, der kan, og det giver os mulighed for at stoppe besparelser på uddannelse og investere i børnene, siger Andreas Steenberg, valgt i Skivekredsen, om partiets oplæg.



Partiet har regnet på, hvor mange ekstra pædagoger, der skal ansættes i de enkelte kommuner for at nå partiets mål om mindst to pædagoger pr. 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.



Resultatet er 32 nyansatte pædagoger i Skive Kommune, 47 i Holstebro Kommune og 78 i Viborg Kommune - i alt 157 nyansatte i de tre kommuner. tj

