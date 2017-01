250 trodsede torsdag aften frost, kulde og glatte veje for tre timer i selskab med professor i psykolog ved Aalborg Universitet Svend Brinkmann.



Arrangørerne, Thise Friskole, kunne dog let have solgt det dobbelte antal billetter til aftenen med ham, men det satte de fysiske forhold en stopper for.



Professoren mener, at det hele tiden er det enkelte menneske, der skal løbe stærkere og anstrenge sig mere i et samfund, hvor personlig udvikling er blevet én af de helt store dyder.



- Kan man ringe mandag morgen og melde sig sur? Nogle mandag morgener har jeg det med at være temmelig gnaven. Har man så skrevet under på, at man er glad altid, spurgte Svend Brinkmann blandt andet.



