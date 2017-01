Anholdt med et kg amfetamin: Fire års fængsel for narkohandel

Lasse Kirstein Andersen, 23 år, Skive, har ved retten i Viborg fået en dom på fire års ubetinget fængsel for besiddelse af og handel med narkotika - først og fremmest store mængder amfetamin.



Det oplyser anklager Ulrik Junge, der samtidig erklærer sig yderst tilfreds med dommen. Lasse Kirstein Andersen har både tilstået og modtaget dommen.



Sagen begyndte den 8. september 2016, da lokalpolitiet i Skive anholdt den 23-årige mand på Odgårdsvej i Skive. På sig havde han et kilo amfetamin, og ved en ransagning på hans bopæl, også i Skive, fandt politiet yderligere mængder af både amfetamin og andre former for narkotika. Dagen efter, den 9. september, blev den 23-årige ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet, og den varetægtsfængsling blev forlænget ad flere omgange frem til dommen torsdag.



Ifølge dommen er det bevist, at den 23-årige har købt mindst 800 gram amfetamin og har solgt mindst 600 gram. Han har selv forklaret, at han havde amfetaminen for at sælge, og der blev alt i alt på hans person og på bopælen fundet 1380 gram amfetamin i forbindelse med, at politiet anholdt ham.



Desuden blev der fundet 11,6 gram kokain, 289 ecstasy-piller, 358 gram hash og lidt ulovlig hestemedicin.



Alt sammen tilsyneladende også med henblik på videresalg.



Ulrik Junge understreger, at det er de store mængder amfetamin, der er hovedårsagen til den relativt hårde dom.



I og med at den 23-årige havde tilstået, var forsvarer og anklager først og fremmest uenige om, hvor stor straffen skulle være. Forsvareren mente maksimalt tre år, og anklageren så gerne en fængselsstraf på fem år. Det endte præcist midt imellem de to påstande med fire års ubetinget fængsel.



- Da den 23-årige ikke tidligere er dømt for tilsvarende kriminalitet, er jeg yderst tilfreds med dommen, siger anklager Ulrik Junge.

