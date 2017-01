Taxavognmand slikker sårene

Efter et omfattende hærværk på taxaer og busser juleaftensdag måtte firmaet Skive Minibusser og Taxi se i øjnene, at man ikke havde mulighed for at drive forretning i juledagene.



Især 1. juledag er ellers en af de helt store dage i taxabranchen, hvor folk efter julefrokoster med familien ofte tager ud i byen til julebal og senere skal køres hjem igen.



- 1. juledag er jo en af de helt store dage. Det er megairriterende at blive sat ud af spillet på sådan nogle dage, siger vognmand Tommy Christensen fra Skive Minibusser og Taxi.



Nogle kunder havde på forhånd booket ture hos ham i juledagene.



- Gode, udenbys kolleger har taget hånd om de kørsler. De har hjulpet mig af med de ture, fortæller Tommy Christensen.



Han vil ikke sætte kroner og øre på, hvad han vurderer at have mistet i omsætning.



Og han mener ikke, at det giver mening at sammenligne med juledagene de tidligere år.



- Jeg har jo ekspanderet år efter år, forklarer han.



På samtlige Tommy Christensens tre taxaer, samt tre busser, blev der begået hærværk.



Køretøjerne har fået ruder smadret og dæk skåret op.



Tommy Christensen lægger ikke skjul på, at det grove hærværk har rystet ham. Og det er faktisk værre end selve den manglende omsætning.



- Det tager tid at slikke de sår, siger Tommy Christensen, der ikke ønsker at kaste sig ud i spekulationer i pressen om, hvem gerningsmændene kan være.



Tommy Christensen slår dog fast, at han ikke mistænker nogen.



- Jeg er stadig et stort spørgsmålstegn, hvorfor det her skulle ske for mig, siger Tommy Christensen, som også på sin egen Facebook-side har slået til lyd for, at man ikke skal hænge nogen ud.

