Cyklehold klar til sæsonen

Det Skive-baserede kontinentalhold coloQuick-CULT tager i dag for alvor hul på den tredje sæson i cykelsportens tredjebedste række.



Det sker med en træningssamling for samtlige ryttere med det sædvanlige udgangspunkt fra Strandtangen i Skive. Her er der i dag programsat en tur til CeramicSpeed i Holstebro for at se på noget af det udstyr, der skal bruges i sæsonen, og så er rytterne også med, når 65 sponsorer og venner af holdet deltager i et spinningarrangement i Kulturcenter Limfjord.



Lørdag og søndag skal de lokale landeveje så testes. Lørdag med 160-180 kilometer og søndag en lidt kortere tur, inden der siges farvel igen.



Yderligere et punkt er, at teamet skal gennemgå sæsonprogrammet, som der for alvor tages fat på efter træningslejren i spanske Calpe fra 24. februar til 6. marts. Her vil der være mange løb, coloQuick-CULT har deltaget i tidligere, men også et par nye tilføjelser, om alt går efter planen.



Et par uger efter træningslejren lægges der ud med etapeløbet Normandiet Rundt i Frankrig, som er en gammel kending, og det samme gælder for yderligere et franske etapeløb, Loir et Cher, som er på programmet i april. Efter Loir et Cher gælder det så en ny-tilføjelse, nemlig endagesløbet Tro Bro Leon, hvor holdets nye rytter, Martin Mortensen, skal forsvare sejren fra 2016.



Så går den danske sæson i gang med Grand Prix Herning, første afdeling af PostNord Cup, og det følges af den nordvestjyske cykelweekend med tre UCI-løb i slutningen af april, med Rent Liv-Løbet i Skive som rosinen i pølseenden den 30. april.

