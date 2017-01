Pas på i trafikken: Vindstød af stormstyrke onsdag

Hold godt fast i rattet, hvis du skal bevæge dig ud i trafikken onsdag morgen.



DMI har tirsdag aften udsendt et varsel om et voldsomt, regnfuldt blæsevejr med vindstød af stormstyrke.



Varslet, der også omfatter Skive-egnen, gælder fra tirsdag morgen klokken otte til torsdag morgen.



Meterologerne forventer kuling fra vest med vindstød af stormstyrke, hvilket vil sige 25-28 meter i sekundet.



- Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik, skriver DMI i varslet, der blev udsendt tirsdag klokken 20.30.



DMI har samtidig udsendt et varsel om forhøjet vandstand i den vestlige limfjord onsdag. Der forventes en vandstand mellem 1.3 og 1.5 m over normalen. Højeste vandstand ventes ved Lemvig onsdag klokken 17:00.





