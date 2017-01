Unge drikker senere: Posefesterne er på retur

Posefesterne på Skiveegnen og i Fjends har de senere år været på retur.



Senest har Mønsted-festerne valgt at stoppe, og i 2012 lukkede posefesterne i Hald, efter at man først var gået fra ni til tre årlige fester.



Der er heller ikke posefester i Junget mere.



Tilbage er fortsat Spøttrup-festerne i Skive Kommune. Her har man dog også mærket nedgang i antallet af de unge festdeltagere.



Forklaringen på posefesternes tilbagetog er, at det er lykkedes at hæve de unges alder for debut med alkoholen, mener Jan Snejbjerg, der er SSP-konsulent i Skive Kommune.



- Jeg tror, at det er en lang og sej kamp imod for tidlig debutalder. Det, tror jeg, har haft stor effekt på det her, siger han.



Debutalderen for langt de fleste unges forbrug af alkohol i Skive Kommune er steget til midten af 9. klassetrin.



- Og vi oplever ikke i samme grad, at unge i 9. klasse søger posefesterne, siger SSP-koordinatoren, der oplever, at unge i 9. klasse og opefter hellere fester privat eller eventuelt tager på festival og den slags.



Posefester er en populær betegnelse for halballer for unge under 18 år, som selv tager alkohol med til eget forbrug efter aftale med deres forældre. Og så fester de under opsyn af voksne.



Da posefesterne for 15-20 år siden vandt indpas i Skive Kommune måtte unge helt ned i 7. klasse deltage.



Siden har SSP arbejdet for at få aldersgrænsen op til først 8. klasse og nu 9. klasse (15 år) gennem dét, som Jan Snejbjerg betegner som konstruktiv dialog med forældrene.

