Marina-café får nye ejere

Forpagterne af Restaurant Pavillonen, Joan og Mark Harpøth, overtager driften af Café Riddersholm på Handbjerg Marina.



Café Riddersholm var den første forretning marinaen og har siden den 16. maj 2014, da marinaen blev indviet, været drevet af Susanne og Flemming Riddersholm fra Vinderup.



Parret var hurtige til at springe til opgaven, så der allerede fra dagen for indvielsen kunne købes is og andre lækkerier på marina-området.



Senere kom Restaurant Pavillonen til, og udvalget af fødevarer blev udvidet.



I sommer blev Susanne og Flemming Riddersholm opsagt som forpagtere, og i efteråret satte parret caféen til salg.



- Der var en deadline den 1. december til at byde på caféen, og midt i december fik vi at vide, at vi var kommet med det højeste bud, og at det var os, de ville sælge til. Den 2. januar underskrev vi papirerne, fortæller Philip Mark Harpøth.



Om caféens fremtid siger han:



- Vi har nogle planer. Selvfølgelig skal der være isbutik igen, det bliver bare ikke Flemming og Susanne, som står bag, det bliver os. Vi vil også udvide med en pølseafdeling, så folk kan købe en hotdog eller en fransk hotdog.



Philip Harpøth står i spidsen for Restaurant Skyttegaarden på frilandsmuseet Hjerl Hede, mens hustruen Joan Harpøth står i spidsen for driften af Restaurant Pavillonen, men begge dele drives i fællesskab. Og nu bliver caféen altså også en del af familien Harpøths opgaver.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: