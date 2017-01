72-årig morsingbo dømt for trusler mod Jens Rohde og Morten Østergaard

En 72-årig mand fra Mors er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at fremsætte trusler mod to radikale politikere, Jens Rohde og Morten Østergaard, på Facebook.



Det oplyser Anklagemyndigheden i Midt- og Vestjylland på Twitter.



Ifølge Morsø Folkeblad fremførte den nu dømte mand truslerne den 28. september sidste år.



- Rohde og Østergaard er de allerførste den dag, vi finder rebene frem, skrev den 72-årige morsingbo.



- Det er en skærpende omstændighed, at truslerne blev fremsat -mod personer, der ytrer sig i den offentlige debat, siger Jeanie Andersen, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi til Morsø Folkeblad.



Den 72-årige, der ikke tidligere er straffet, modtog dommen.

