For en 32-årig mand fra Skive var anden gang ikke lykkens gang.



Den 10. december i fjor blev han fremstillet i et grundlovsforhør med 78 sigtelser, men endte med at blive løsladt.



Tirsdag var han igen i retten i Viborg fremstillet i et grundlovsforhør efter natten til tirsdag i Hvidbjerg at være blevet taget med store mængder narko i bilen. Og denne gang faldt hammeren.



Han blev varetægtsfængslet i fire uger.



Tilbage i december handlede det både om overtrædelser af narkotika-lovgivningen og en lang række berigelsesforbrydelser som tyverier og indbrud, der angiveligt skulle være med til at finansiere et narko-misbrug.



Denne gang var det udelukkende narkotika-lovgivningen, det handlede om. Forsvaret fremførte, at det udelukkende var til eget forbrug, og at han nu tjente nok penge på lovlig vis til at kunne finansiere forbruget.



- Men det afgørende, at besiddelse af så store mængder i sig selv er piv-ulovligt, og der er i høj grad grund til at frygte gentagelse ved en løsladelse, sagde dommer Kirsten Maigaard.



Den 32-årige valgte at acceptere afgørelsen.



I alt fandt politiet omkring 68 gram amfetamin og omkring 141 gram hash enten på den 32-årige eller i hans bil.



Den 32-årige blev stoppet efter en biljagt i Hvidbjerg, hvor han først forsøgte at køre fra politiet og derefter at flygte til fods. Han blev anholdt klokken 01.18 natten til tirsdag.



Forrige gang i december blev han anholdt på havnen i Skive og altså fremstillet i grundlovsforhør den 10. december.



- Han er påvirket af narko og har et lille barn i bilen, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen dengang.



Manden var desuden i besiddelse af 5,47 gram amfetamin og 7,4 gram kokain.



Politiet havde fået et tip om tyvekoster gemt på havnen, og det var i den forbindelse de fandt og anhold den formodede gerningsmand.



Manden sigtes blandt andet for at stå bag det lager af tyvekoster på Skyttevej med blandt andet 17 PH-lamper, som politiet fandt i sensommeren.



Dengang blev han løsladt, men der blev berammet en retssag i april. Denne gang blev han varetægtsfængslet i fire uger - og måske kommer retssagen af den grund lidt tidligere.



