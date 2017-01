Unge under 18 kommer ikke ind: Diskotek afviste 150 mindreårige

Havana & den Kække Gris i Skive vil skabe fester for det voksne publikum og samtidig sikre mere tryghed i nattelivet for de helt unge.



Det er baggrunden for, at unge under 18 år ikke længere er velkomne på diskoteket fra åbningstiden klokken 22 og frem til midnat.



Det har ellers hidtil været tilladt, men diskoteket oplever, at de 16-årige efter midnat grupperer sig udenfor og forsøger at komme ind igen.



- I hele november måned talte vi 150, som vi afviste i døren, siger Christian Pilgaard, ejer af Havana & Den Kække Gris.



Samtidig oplever han, at de unge under 18 år grupperer sig uden for hans diskotek på Nordbanevej, og i øvrigt også uden for naboen Zwei Grosse på modsatte side af vejen.



- På et tidspunkt talte vi 55 unge mennesker i en gruppe udenfor, som ikke kunne komme ind, fortæller Christian Pilgaard.



Kommunens SSP-koordinator Jan Snejbjerg ser også grupperne af helt unge uden for diskotekerne efter midnat som et problem, men kunne til gengæld i lørdagsavisen slå fast, at politiets kontroller ikke afslører mindreårige inde på diskotekerne efter midnat.





