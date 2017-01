Pædagoger i stedet for økologi

Når man skal spare (eller prioritere), er det ufatteligt, at mange kommuner (også Skive) kræver, at offentlige madsteder - lige fra vuggestuer til plejehjem - skal købe økologiske varer, som ikke kan bevise, at de skulle være bedre - hverken sundhedsmæssigt eller etisk - end de konventionelle varer, og hvorfor så bruge ekstra penge på det?



Kommunerne kunne så i stedet ansætte nogle flere pædagoger for de sparede madpenge.



Det synes jeg, politikerne burde tage en debat om.



Gerda Raakjær,



Petravej 79,



7800 Skive

