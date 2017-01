DR - nu også i hestebranchen ...

Når de store bliver så store, at en virksomhedskultur ender med vennetjenester, kammerateri og økonomisk ødselhed for andres penge, og når man trods offentlig status lukker ned for oplysninger til offentligheden, så er det altid tegn på en farlig magtfuldkommenhed. Og det er tegn på, at der er behov for oprydning.



Længe har der fra flere sider været argumenteret for, at Danmarks Radio - for tvangsudskrevne licensmidler - er blevet en alt for stor statslig mastodont på medieområdet med alt for mange kanaler, hvoraf flere lige så godt kunne være på private hænder. Og der har været velbegrundet kritik af licensens størrelse, manglende økonomisk sans og kritik af, at statsmediet DR også kaster sig ud i at producere »avis« på nettet i unfair konkurrence med private dagblade.



DR har senest leveret et opsigtsvækkende eksempel på tingenes skæve gang. Faktisk har DR selv længe forsøgt at forhindre, at nyheden kom frem via aktindsigt, men Radio24Syv kunne tirsdag fremvise fakturaen, og DR bekræftede bilaget, som viser følgende:



Da DR-journalist Johannes Langkilde skulle være korrespondent i USA, fik han DR - og dermed licensbetalerne - til at betale næsten 70.000 kroner for at få hans kones ridehest fragtet med over Atlanterhavet. Snart skal parret retur til Danmark, og hesten skal med hjem, bekræfter Langkilde, men han vil ikke fortælle, om DR også skal betale hjemtransporten og heller ikke hans chef Sandy French vil udtale sig. Så planen er nok, at DR skal betale igen-igen. Men alene som sagen foreligger oplyst, er det jo et chokerende eksempel på fråds og inkompetence i omgangen med licensmidlerne i DR. Og et nyt tegn på en kultur, der skal ryddes op i.



Forud for kommende medieforhandlinger på Christiansborg er der hermed fra den virkelige verden givet endnu et indblik i, at det er på tide, at DR begiver sig i retning af nye tider og vilkår.



Danske Medier, der repræsenterer de private medier i Danmark, har meget realistisk foreslået, at licensen sænkes med fem procent om året gennem fem år, og DR-virksomheden indrettes derefter.



P3 og DR3 er eksempler på kanaler, der kunne privatiseres, og DR på nettet kunne koncentrere sig om egne programmer frem for at forsøge sig som avis-udgivere på hjemmesiden.



Den nye kulturminister, Mette Bock, Liberal Alliance, vil med sikkerhed også interessere sig for den seneste DR-afsløring. Hun skrev allerede i august - som LA-medieordfører - i et indlæg på Altinget.dk, at »der helt klart er behov for større åbenhed og transparens« i DR, og hun spurgte:



- Hvordan ser det for eksempel ud med DR’s aktiviteter, budgetter og omkostningsniveau?



Særdeles relevante spørgsmål. Og det handler om meget andet end hestetransport, men det er så bare blevet et ekstra synligt eksempel på den ødselhed med licensmidler, som DR som statslig mediemastodont er blevet ramt af.



Hvis heste-sagen i forhold til DR kan føre til både øget åbenhed, synliggøre relevante besparelseskrav og i det hele taget medvirke til at føre statsmediet DR ind i nye og forandrede rammevilkår, så vil der da komme noget godt ud af en grotesk sag.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her