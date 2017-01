Fik afbrudt ferien: Juletræsavler fik stjålet værdier for op mod 500.000 kr.

Lørdag landede juletræsavler og skoventreprenør Ejvind Jensen fra Højslev Kirkeby med sin kone på Sri Lanka.



Foran sig havde de 18 overnatninger på hotellet.



Men allerede søndag middag blev Ejvind Jensen ringet op af sin datter, da han var ude at gå en tur.



- Hun sagde til mig, at hun godt vidste, at hun ville ødelægge ferien for os, men at hun blev nødt til at fortælle, at der havde været indbrud på vores ejendom, fortæller Ejvind Jensen.



Ejvind Jensen og konen besluttede sig for at afbryde ferien og tage hjem, og de landede i Danmark tirsdag eftermiddag, hvorefter de gik i gang med at se, hvor meget der var blevet stjålet.



- Det hele er gennemrodet, og der er blandt andet blevet stjålet en bil, en stor trailer, syv motorsave, et savværk og meget andet værktøj. Jeg er ikke færdig med at gøre det op, men lige nu vil jeg gætte på, at det nærmer sig værdier for 500.000 kroner, siger Ejvind Jensen.



Nogle af de stjålne ting har krævet store redskaber for at få dem med fra ejendommen, og Ejvind Jensen er ikke i tvivl om, at gerningsmændene er folk, der har vidst, hvad der var at finde på ejendommen.



Datteren har også fortalt, at en bil var kørt ind i gården ved midnatstid natten til lørdag, hvor hun overnattede i huset. Bilen var efterfølgende kørt væk igen.



Natten til søndag sov datteren i sit eget hjem, og den mulighed forpassede gerningsmændene ikke.



- Det er ikke så rart at tænke på, men det er påfaldende, at vi lige var taget fra Danmark, og de har helt sikkert vidst, at vi var taget på ferie, lyder det fra Ejvind Jensen.



Nu skal Ejvind Jensen have meldt det hele til forsikringen, og så skal han og familien forsøge at komme videre.



- Der er heldigvis ingen, der er døde, så nu skal vi bare have orden i tingene, og så skal jeg og min familie nok rejse os, siger Ejvind Jensen.

