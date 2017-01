112-korps redder liv på Fur

Man kan godt overleve akut sygdom som hjertestop og blodpropper, selv om man bor på Fur.



Faktisk er udsigten til at få livreddende hjælp måske endda lysere på limfjordsøen, end den er inde midt i Aarhus og København.



Den opfattelse er der i hvert fald mange furboer, som har, selv om Ekstra Bladet for nylig har offentliggjort et landkort, der tegner et dystert billede og rubricerer Fur som et af 19 »døde punkter« på baggrund af ambulancernes responstider.



En af forklaringerne findes i det 112-hjertestarterkorps, som i flere år har rykket ud for at give førstehjælp til borgere med hjertestop.



Senest blev en mand fra København kort før jul reddet af korpset på Fur. Han skrev efterfølgende, at han var sikker på, at han ville være død, hvis det samme var sket der, hvor han boede.



Tilsyneladende er der generelt også stor tilfredshed med ambulancernes responstid.



For tre måneder siden blev Else Kryger fra Fur eksempelvis ramt af en blodprop, mens hun var på natarbejde.



En ambulance var fremme på mindre end et kvarter, og en meget tilfreds Else Kryger føler sig i dag helt frisk igen.





