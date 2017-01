Kvindelig butikstyv overfusede og truede butiksansat

En 48-årig kvinde fra Skive og særdeles godt kendt af det lokale politi forsøgte sig tirsdag aften med butikstyverier. Ikke for første gang.



Første gang var i forretningen »Normal«, hvor hun forsøgte at stjæle en flaske test-parfume og skjule den under sig jakke, hvorefter hun forlod forretningen uden at betale.



En ansat opdagede det, og da han antastede hende, blev han skældt hæder og ære fra og ifølge politiet blev han også truet.



Det skete omkring klokken 17.30 til 17.45.



Derefter tog den samme kvinde til Kvickly i Søndercentret, hvor hun på samme måde forsøgte at stjæle to flasker grøn gajol. Også her blev hun opdaget. Personalet troede kun, hun havde stjålet en flaske, men da politiet kom, viste det sig, at der var tale om to flasker.



Tilsyneladende opgav hun herefter. I hvert fald har politiet ikke fået flere anmeldelser.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: