Fest gav bagslag: Gæsterne stjal værtens medicin

Efter at have inviteret to fremmede mænd med hjem til fest i sin lejlighed på Brårupvej i Skive, kunne en 20-årig mand konstatere, at hans receptpligtige medicin, Ritalin, var forsvundet sammen med de to mænd.



Den 20-årige var gået i byen, hvor han havde mødte de to mænd, Mads og Peter. På et tidspunkt havde de aftalt at tage hjem til den 20-årige.



Der fortsatte festlighederne.



Da den 20-årige vågnede op i løbet af søndagen var både Mads, Peter og ritalinen forsvundet. Hele to store pilleglas med Ritalin.



Ud over fornavnene har den 20-årige, der anmeldte tyveriet tirsdag, ikke været i stand til at give en nærmere beskrivelse af de to mænd.

