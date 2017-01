Nabo stoppede indbrud i cykelforretning

En nabo fik tilsyneladende stoppet et indbrudsforsøg i forretningen »Fri Bikeshop« på Frederiksgade natten til onsdag.



To ukendte personer smadrede en butiksrude med en betonflise kort efter klokken 00.30. Ruden var 250 gange 250 centimeter stor.



Derefter forsøgte de to at trække en mountain-bike ud fra forretningen, men da de opdagede, at naboen havde set dem, valgte de i stedet at stikke af.



Den ene af de to havde muligvis en tatovering i ansigtet og var iført camougeflagetøj. Han var kraftig af bygning, mens den anden var spinkel af bygning.



De snakkede begge dansk, var danske af udseende og 170-190 centimeter høje.

