Arriva og busselskab sammen om billigture til København

Togselskabet Arriva og busselskabet Abildschou er gået sammen om at tilbyde billige rejser til København.



Der er tale om et forsøg fra Sønderjylland, der nu også kommer til blandt andet Skive-egnen.



Det indebærer, at det bliver muligt at kombinere tog- og busbilletter til den såkaldte linje 888, som Abildschou Busser kører på. I nogle af de jyske byer, hvorfra bussen ikke kører, vil man fremover på samme billet kunne køre først med toget og derefter med bus.



Her i området gælder det Vinderup, Højslev og Stoholm, hvor man kan tage toget til Skive og derefter køre med buslinje 888 mod København.



I forsøget i Sønderjylland var der tilsvarende omstigning i Esbjerg, og nu udvides det altså med omstigning i blandt andet Skive, Herning og Silkeborg.



Der bliver et rabatsystem med grønne billetter som de billigste og røde som de dyreste.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: