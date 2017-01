SIK-træningen i gang igen: Koldere end forventet

- Det var dejligt at se spillerne igen - men det var koldere, end jeg havde forventet, og mine tæer trængte til at komme ind, da vi var færdige.



Fortæller træner Kim Kristensen om årets første samling i Skive IKs divisionstrup, som fandt sted tirsdag eftermiddag på kunstgræsset i Egeris.



Hele A-truppen, undtagen Jesper Henriksen, var til stede - og desuden var der lidt nye ansigter i skikkelse af et par inviterede JS-spillere, Niclas Lindemann og Mads Grubak. Desuden deltog målmand Henrik Lindhard, der spiller i Århus, samt Nicolas Bøgild, der er på klubjagt, og så var der mødt to nye op for at præsentere sig i SIK-regi, nemlig 21-årige Alexander Baun fra Tjørring, samt en kroatisk spiller, 26-årige Ante Babic, som ingen kendte meget til på forhånd.



- Men man blev ikke ked af at se på ham. Han ligner en skarp afslutter og kan vise sig at være en spændende mand, siger Kim Kristensen, der også havde tom af klubbens »egne« med i feltet, Emil Zetterquist og Mikkel Mortensen, hjemvendt fra Holstebro.



- Det var lidt som at få »køer på græs« for første gang. Folk var meget ivrige, og der blev lavet mange fejl. Det var helt, som det skulle være - men som sagt, dejligt at se folk igen.



SIK-truppen træner nu i de kommende uger fire gange ugentligt - tirsdag, onsdag og torsdag og med to træningspas onsdag.



Den første træningskamp kommer onsdag 25. januar - ude mod Viborg FF.

