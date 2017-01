Matthesen fik publikum til at tie

- Nu kommer jeg snart ned og kilder dig!



Der var meget kontakt mellem standup-stjernen Anders Matthesen og publikummet i KCL’s koncertsal, da Matthesen fredag aften gæstede Skive med sit nye onemanshow »Shhh«.



Især én kvinde blandt publikum tiltrak sig meget opmærksomhed; så meget at Anders Matthesen og resten af salen til sidst måtte overgive sig til hendes herlige grin og true med at komme ned og kilde hende. Også selvom hun ofte ikke kunne vente med at bryde ud i latterkramper, til pointen i historien var fortalt færdig.



- Det er herligt, det grin! Hvad end du finder sjovt, det skal du bare grine af, lød det fra Anders Matthesen, der var iført lilla, mønstret tøj.



900 mennesker fyldte næsten koncertsalen helt, og de fik serveret veloplagt komik om alt fra en strandskider på Fanø til at se finske boligprogrammer og væltende chimpanser på YouTube klokken tre om natten.



- Jeg er en af de få, der har set hele YouTube, proklamerede Matthesen.



»Shhh« er Anders Matthesens sjette onemanshow, og omend det nok ikke vil gå over i historien som hans bedste, leverer han stadig på et højt niveau. Han er som altid bedst, når han er grov.



Som når han sviner sine bonusbørn til for at overvurdere deres egne evner inden for såvel dans som tegning. Eller hvor skuffet han blev, da han satte en hel aften af for at se Lucia-optog i børnehaven, og børnene som lys brugte cykellygter - både for- og baglygter.



Han høstede også bifald, når han funderede over børns - især drenges - brug for at skråle i gennem på fødselssange.



- Da jeg var barn, sagde man, at børn skal ses, ikke høres. Sådan har jeg det ikke ... Jeg har heller ikke behov for at se dem.



Matthesen beviste igen, at han er den komiker i Danmark, der har det mest overdådige ordforråd.



Showet varede syv kvarter, og i stedet for bragende klapsalver var publikum musestille, da Matthesen sagde »tak for i aften«.



Dét skyldtes dog kun, at han havde bedt forsamlingen om det som et forsøg på at finde frem til den indre stilhed.



Efter ekstranummeret fik Danmarks måske bedste standup-komiker det bifald, han fortjente.



»Bummelumdamen« på stranden på Fanø var et hit, og Matthesen fik næsten publikum op at stå til sidst. Men også kun næsten.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: